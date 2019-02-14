بلدي جازان يشكل لجنة عاجلة لحل مشاكل حجج الاستحكام

المواطن - علي شيبان - جازان

قرر المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان، تشكيل لجنة عاجلة لحل مشاكل حجج الاستحكام.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان وليد أحمد رستم ، وبحضور جميع أعضاء المجلس البلدي وأمين المجلس البلدي أنور حسين حكمي، حيث افتتح رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان الجلسة شاكراً أعضاء المجلس على الحضور بالمجلس.

وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية بالمجلس عثمان راجح بأن المجلس ناقش خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها الإجراءات والتوصيات التي تحقق المصلحة العامة، حيث كان أبرز ما تم مناقشته تشكيل لجنة عاجلة لحل مشاكل حجج الاستحكام.

وأضاف أنه تم استعراض تقارير رئيس لجنة المشاريع والصيانة بالمجلس أ.أحمد أبوشمله حكمي حيث تم مناقشة مشروع سفلتة حي المطار ومشروع سفلتة الأحياء الشمالية ومشروع مبنى الأمانة ومشروع مركز الأمير سلطان الحضاري ومشروع سفلتة القرى التابعة لمدينة جازان، كما رفع رئيس لجنة المشاريع والصيانة المخطط المقترح لحي المعبوج، وعليه أقر المجلس اعتماده ورفعه لأمين منطقة جازان بشكل عاجل لاعتماده ورفعه لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية، وفي نهاية التقرير شكر رئيس المجلس أ. وليد رستم رئيس اللجنة وأعضائها على جهودهم الواضحة في متابعة المشاريع مع أمانة المنطقة.

وفي نهاية الجلسة أكد رئيس المجلس البلدي، لرؤساء اللجان أنه سوف يتم ترتيب زيارات لمشايخ القرى برفقتهم للاستماع لطلباتهم.