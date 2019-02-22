بلعمري يُهدي #الشباب فوزًا ثمينًا أمام القادسية بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي الشباب من تحقيق فوز قاتل على حساب نادي القادسية بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وحاول نادي الشباب خلال الشوط الأول الضغط بقوة؛ وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول له في المباراة، ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

ولم ينجح القادسية أيضًا في هز الشباك الشبابية، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني ضغط نادي الشباب في معظم دقائق المباراة، وذلك من أجل تسجيل هدفه الأول.

وبعد محاولات عديدة تمكن اللاعب الجزائري جمال الدين بلعمري من تسجيل الهدف الأول وهدف الفوز لفريق الشباب بالدقيقة الخامسة والثمانين عبر تصويبة مخادعة لحارس فريق القادسية.

انتهت المباراة بفوز نادي الشباب بهدف دون رد، ليرفع الليث رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث وبفارق 12 نقطة عن نادي الهلال المتصدر.

أما رصيد القادسية فتجمد عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الشباب سجله اللاعب: جمال الدين بالعمري في الدقيقة 85 #القادسية_الشباب pic.twitter.com/J9mXxcpEUZ — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 22, 2019