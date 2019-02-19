بمشاركة 4 أندية سعودية .. إليك مجموعات دوري أبطال آسيا 2019

المواطن - محمد سمعه

أُسدل الستار على مباريات الملحق المؤهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد نهاية مباريات اليوم الثلاثاء.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال آسيا عبر تويتر مجموعات البطولة الثمانية بعد نهاية مباريات الملحق.

مجموعات دوري الأبطال الآسيوي:

وجاءت مجموعات دوري أبطال آسيا مكونة من:

المجموعة الأولى “النصر، الزوراء العراقي، الوصل الإماراتي، ذوب آهان أصفهان الإيراني”.

المجموعة الثانية “الاتحاد، الوحدة الإماراتي، لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، الريان القطري”.

المجموعة الثالثة “الهلال، الدُّحيل القطري، العين الإماراتي، استقلال طهران الإيراني”.

المجموعة الرابعة “الأهلي، السد القطري، بيرسيبوليس الإيراني، باختاكور الأوزبكي”.

المجموعة الخامسة “جيونجام الكوري الجنوبي، جوهور الماليزي، كاشيما أنتلرز الياباني، شاندونج لوننج الصيني”.

المجموعة السادسة “جوانجزو إيفرجراند الصيني، دايجو الكوري الجنوبي، ملبورن فيكتوري الأسترالي، سانفريس هيروشيما الياباني”.

المجموعة السابعة “أوراوا الياباني، بكين خوان الصيني، جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي، بوريرام يونايتد التايلاندي”.

المجموعة الثامنة “سيدني إف سي الأسترالي، كواساكي الياباني، شنغهاي سيبيج الصيني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي”.

ويذكر أن النصر كان تأهل إلى مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا بعد الفوز على نادي أجمك الأوزبكي برباعية دون رد، في مباراة أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد” الملز” بالرياض.

وتطمح الأندية السعودية في أن يُتوج أي من الرباعي باللقب الآسيوي، خاصة أن الهلال لم يحالفه الحظ في نهائي 2017 والذي خسره لمصلحة نادي أوراوا الياباني في ذلك التوقيت.