بوتفليقة يعلن ترشحه رسميًّا لرئاسة الجزائر للمرة الخامسة

المواطن - متابعة

أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة رسميا عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل وذلك للمرة الخامسة على التوالي.

وقررت جبهة التحرير الوطني الجزائرية ترشيح رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، للانتخابات الرئاسية القادمة ليكون بذلك أطول رئيس في حكم الجزائر منذ الاستقلال.

وفي وقت سابق ذكرت الرئاسة الجزائرية أن الانتخابات سيتم إجراؤها في 18 أبريل المقبل. وسيكون على 23 مليون جزائري اختيار الرئيس الذي سيقود البلاد لمدة 5 سنوات مقبلة.

والمعروف أن عبد العزيز بوتفليقة من مواليد 2 مارس 1937،بمدينة وجدة المغربية والتحق بعد نهاية دراسته الثانوية بصفوف جيش التحرير الوطني الجزائري وهو في 19 من عمره في عام 1956.

في يناير 2005 عُين من قبل المؤتمر الثامن رئيساً لحزب جبهة التحرير الوطني وهو أطول رؤساء الجزائر حكماً حيث تولى الحكم منذ 1999م.