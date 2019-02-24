بولونيا ضد يوفنتوس .. ديبالا يقود اليوفي لتحقيق فوز صعب

المواطن - مروة نبيل

قاد الأرجنتيني باولو ديبالا الفريق الأول لكرة القدم باليوفي لتحقيق فوز صعب في مباراة بولونيا ضد يوفنتوس التي أُقيمت، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي الممتاز.

وبدأت مباراة بولونيا ضد يوفنتوس بضغط شديد من لاعبي اليوفي بحثًا عن فض اشتباك التعادل السلبي، ولكن فشلت محاولاتهم لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وتمكن ديبالا من استغلال خطأ دفاعي في الدقيقة 67، ليُسدد كرة قوية ويهز الشباك، واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد دون خطورة، لتنتهي مباراة بولونيا ضد يوفنتوس بفوز اليوفي بهدف نظيف.

وبعد مباراة بولونيا ضد يوفنتوس اليوم، رفع اليوفي رصيده إلى 69 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما تجمد رصيد بولونيا عند 18 نقطة في المركز الـ18.