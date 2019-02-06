بومبيو: الانسحاب الأمريكي من سوريا لن يوقف الحرب على داعش

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أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الانسحاب الأمريكي المزمع من سوريا، لن يشكل نهاية للحرب ضد تنظيم داعش المتشدد.

وأضاف بومبيو في كلمة أمام اجتماع وزراء خارجية دول التحالف الدولي ضد داعش، الأربعاء، في واشنطن أن “الرئيس دونالد ترامب قال إن “الانسحاب من سوريا ليس نهاية الحرب على داعش، ونحن ملتزمون بها حتى بعد الانسحاب”.

وأكد وزير الخارجية أن الهجوم الانتحاري في مدينة منبج شمالي سوريا، يثبت أن داعش لا يزال يمثل تهديدا للمناطق التي لا يسيطر عليها.

وأدى التفجير إلى مقتل 15 شخصا بينهم 4 أمريكيين في منتصف يناير الماضي.