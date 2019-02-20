بيان توضيحي من مركز القيادة والتحكم عن فيروس كورونا في وادي الدواسر

بيان توضيحي من مركز القيادة والتحكم عن فيروس كورونا في وادي الدواسر

2019/02/20
الساعة 10:56 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - وادي الدواسر

أعلن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، أنه تم بحمد الله شفاء 23 حالة مصابة بفيروس كورونا، المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في محافظة وادي الدواسر.

وأضاف المركز، في بيان، أنه ومنذ ظهور الحالات هناك فقد اتخذ المركز كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أسهمت- بفضل الله- في انخفاض الحالات إلى 10 حالات، واستمرار هذا الانخفاض.

وأوضح المركز أن التزايد الأخير للحالات الثانوية في وادي الدواسر مرتبط بحالة مريض ظهرت عليه الأعراض وتبين بعد تشخيصه وجود عدد من العينات الإيجابية في المخالطين من أفراد أسرته وعدد ممن زاروه وفي المخالطين من المراجعين.



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