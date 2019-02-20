بيان من إمارة عسير بعد انقطاع الكهرباء عن أهالي بلقرن

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

أكدت إمارة عسير أن انقطاع التيار عن حوالي 500 مشترك في بلقرن خلال الأيام الماضية جاء بسبب سوء الأحوال الجوية وطالبت بتشغيل محطة الكهرباء بمركز البشائر لتكون حلاً لمشكلة سوء الخدمة والانقطاعات المتكررة.

وقالت إمارة منطقة عسير في بيان لها إنها تابعت الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بعدد من القرى والمراكز التابعة لمحافظة بلقرن خلال الأيام الماضية، وذلك بعد تلقي عدة مطالبات من قبل الأهالي بوضع حلول عاجلة لهذه المعاناة.

وأفادت بأنه وبالتنسيق المحكم بينها وبين إدارة القطاع الجنوبي للشركة السعودية للكهرباء فقد أصدرت هذا البيان للتوضيح بأن محافظة بلقرن شهدت خلال الأيام الماضية تقلبات في الحالة الجوية وعواصف شديدة تسببت في انقطاع الخدمة عن ما يقارب ٥٠٠ مشترك بعدد من المراكز والقرى التابعة للمحافظة وقد باشرت جميع فرق الطوارئ والصيانة التابعة للشركة السعودية للكهرباء بالمحافظة مواقع هذه الانقطاعات وتم إصلاحها رغم الصعوبة البالغة التي واجهتها للوصول لمواقع الأعطال بسبب التقلبات الجوية.

وأشار البيان إلى أنه نظراً لهدوء الحالة الجوية خلال الأيام الماضية فقد تم استغلال ذلك في إصلاح واستبدال بعض المعدات في الشبكة الكهربائية بتلك المواقع، مما يستدعى فصل مبرمج للخط الرئيسي لتتمكن الفرق من إنجاز أعمالها.

واختتم البيان الإيضاح بالمقترح الذي قدمه محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن بن حامد وهو تشغيل محطة الكهرباء بمركز البشائر لتكون حلاً لمشكلة سوء الخدمة والانقطاعات المتكررة إلى جانب قيام الشركة السعودية للكهرباء بتوفير فريق فني وإداري عالي المستوى من أجل بحث ودراسة الأسباب ووضع الحلول العاجلة لمعالجتها .