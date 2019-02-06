بيان مهم من حساب المواطن قبل إيداع الدعم

المواطن - الرياض

دعا حساب المواطن من لم يسبق له التسجيل في البرنامج إلى المسارعة في التسجيل قبل العاشر من فبراير الجاري حتى يستفيد من دعم دفعة مارس.

وقال حساب المواطن إنه يمكن التسجيل في البرنامج من خلال الدخول إلى الرابط التالي (هنا).

يأتي هذا فيما يتبقى فقط 4 أيام على إيداع دعم الدفعة الـ15 من برنامج حساب المواطن في حسابات المستفيدين، حيث من المقرر أن يشهد يوم الأحد المقبل 10 فبراير وضع المبالغ المستحقة في حسابات المواطنين والمواطنات.

وتتواصل فيه عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي (هنا) للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم 10 مارس المقبل.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

وأعلن حساب المواطن في وقت سابق صدور نتائج الأهلية للدورة الخامسة عشرة (لشهر فبراير)، وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: هنا

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على تتواصل فيه عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي (هنا) للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم 10 مارس المقبل. ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل. وأعلن حساب المواطن في وقت سابق صدور نتائج الأهلية للدورة الخامسة عشرة (لشهر فبراير)، وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: هنا شروط الأهلية في حساب المواطن: ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.