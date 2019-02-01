بيتزي: أنتظر رد اتحاد القدم لتحديد مصيري مع الأخضر

المواطن - محمد سمعة

أكد المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم أنه لا يزال ينتظر رد الاتحاد السعودي لكرة القدم لتحديد مصيره خلال الفترة المقبلة مع الأخضر.

وتحدث بيتزي لبرنامج في المرمى على قناة العربية قائلًا: أنا راض عما قدمته مع الأخضر بالفترة الماضية بغض النظر عن النتائج، ووضعت تقريرا مفصلا من اليوم الأول لي مع الأخضر حتى اليوم، وأنتظر ردًا من الاتحاد السعودي حول مستقبل العلاقة.

وتابع بيتزي: لا أريد الحديث عن الجوانب المالية مع اتحاد القدم السعودي حتى يتحدد أمر استمراري من عدمه، وطبقًا للإحصاءات فهناك تحول إيجابي في الأمور البدنية والفنية للاعبي الأخضر.

وأكمل مدرب الأخضر حديثه قائلًا: أعتقد أن اللاعبين الحاليين المتواجدين في هجوم الأخضر جيدون مثل فهد المولد وهتان باهبري، وأرى أن كثرة المهاجمين الأجانب في الدوري السعودي أثرت على المهاجم السعودي.

واختتم بيتزي حديثه قائلًا: اخترت هتان وفهد المولد ومحمد الصيعري لأن معدلات مشاركتهم عالية وتم تجربة السهلاوي سابقًا لذلك اخترنا الأفضل، وكنت أعمل باستقلالية عالية ولم يتدخل اتحاد القدم في عملي أو يفرض علي أسماء معينة، وأود توجيه الشكر للاتحاد السعودي وجماهيره وأعتقد أننا تركنا بصمة ستظهر في المستقبل.