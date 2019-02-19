بيراميدز يسقط بثنائية والجونة يقدم هدية ثمينة لـ الأهلي

المواطن - محمد سمعه

سقط نادي بيراميدز في فخ الهزيمة أمام نادي الجونة بثنائية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

بدأ الشوط الأول من المباراة بأداء هادئ من قبل ناديي الجونة وبيراميدز؛ حيث لم ينجح أي منهما في هز شباك الآخر خلال أول ربع ساعة من الشوط الأول للمباراة.

وواصل فريقا الجونة وبيراميدز الضغط بعد ذلك أملًا في تسجيل الهدف الأول في اللقاء، ولكن لم يحدث أي جديد حتى انتهى الشوط الأول من مباراة الجونة وبيراميدز بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني كشر نادي الجونة عن أنيابه حتى تمكن اللاعب إسلام عبدالنعيم من افتتاح النتيجة للجونة في الدقيقة الحادية والخمسين، ليسجل الهدف الأول في شباك الحارس أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز.

وواصل نادي بيراميدز ضغطه من أجل محاولة تسجيل هدف التعادل ولكن دون فائدة، في ظل تألق دفاعي كبير من قبل لاعبي الجونة.

باغت نادي الجونة فريق بيراميدز، حيث تمكن المهاجم أحمد ياسر ريان من إضافة الهدف الثاني لفريق الجونة بالدقيقة الستين بعد تمريرة متقنة من اللاعب أحمد حمدي.

ضغط نادي بيراميدز كثيرًا من أجل تقليص الفارق والعودة في المباراة، حيث تمكن اللاعب عبدالله السعيد من تسجيل هدف جميل في الدقيقة السابعة والسبعين بعد مجهود فردي رائع.

ونجح نادي الجونة في الحفاظ على تقدمه على بيراميدز في المباراة، لينتهي اللقاء بفوز الجونة بثنائية مقابل هدف.

وأصبح رصيد الجونة بعد الفوز 26 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد نادي بيراميدز عند 45 نقطة في المركز الثاني.

وقدم الجونة بفوزه على بيراميدز، هدية ثمينة للنادي الأهلي الذي يستعد لمواجهة فريق الداخلية غدًا في الدوري المصري، حيث إذا تمكن الأهلي من الفوز على الداخلية قد يصعد لمركز الوصافة على حساب بيراميدز.