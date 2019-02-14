بيراميدز يكتسح سموحة برباعية في أول ظهور لـ دياز

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في الفوز على نظيره سموحة برباعية دون رد، في أول مباراة يقودها المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مباراة الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز بضغط كبير، بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، إلا أن محاولته لم تنجح، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أرسل كينو كرة عرضية مميزة في الدقيقة 48، ليُسجلها محمود منصور بالخطأ في مرماه، ليمنح بيراميدز التقدم، وأضاف جون سيفوينتس الهدف الثاني في شباك سموحة في الدقيقة 57.

وواصل السوري عمر خربين التألق مع بيراميدز وحصل على ركلة ترجيح في الدقيقة 60، وسجلها بنجاح في شباك سموحة، ليواصل التهديف للمباراة الثالثة على التوالي.

وأحرز عبدالله السعيد الهدف الرابع من تسديدة من منتصف الملعب في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليقود دياز فريق بيراميدز لتحقيق أول انتصار تحت قيادته على حساب سموحة.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز رصيده إلى 45 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.