بيراميدز يمنح عمر خربين مفتاح التألق

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من انضمامه إلى صفوف بيراميدز خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن السوري عمر خربين نجح في إثبات نفسه سريعًا، وبات من العناصر الأساسية للفريق الأول لكرة القدم.

وحقق عمر خربين المعار من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى بيراميدز المصري، بداية مميزة للغاية، بعدما قاد فريقه للفوز على الداخلية بالأمس في الوقت القاتل، ليحصد ثلاث نقاط هامة.

وشارك عمر خربين في مباراتين فقط مع بيراميدز حتى الآن، الأولى أمام نادي الزمالك، ونجح في تسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني، ليمنح فريقه نقطة غالية، بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

وواصل عمر خربين التألق في ثاني مبارياته بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المصري، حيث سجل الهدف الأول في شباك الداخلية من ركلة جزاء على طريقة بانينكا، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ولم يكتف عمر خربين بتسجيل الهدف القاتل فقط، بل ساهم في إحراز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز للهدف الثاني في شباك الداخلية، الذي سجله الوافد الجديد البيروفي كريستيان بينافينتي في الدقيقة 95.

وأشاد نادي بيراميدز عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بلاعبه الجديد عمر خربين بعدما شارك في مباراتين وسجل هدفين، كما منحه لقب ملك مباراة الداخلية.

وبعد الفوز على الداخلية بفضل المتألق عمر خربين، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز رصيده إلى 42 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر.

ويأمل عمر خربين في مواصلة التألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خلال فترة إعارته، بحثًا عن العودة مُجددًا إلى الهلال.