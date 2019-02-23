بيرنلي ضد توتنهام .. هدف كين لم يشفع.. السبيرز يسقط بثنائية

المواطن - مروة نبيل

فشل هاري كين في قيادة السبيرز للفوز في مباراة بيرنلي ضد توتنهام هوتسبير التي أُقيمت، اليوم السبت، على ملعب “تيرف مور”، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليخسر بهدفين مقابل هدف.

وشهدت مباراة بيرنلي ضد توتنهام هوتسبير، عودة النجم هاري كين الذي تعرض لإصابة قوية في الكاحل، يوم 13 من شهر يناير الماضي، وحاول اللاعبون هز الشباك مبكرًا، ولكن لم تنجح محاولاتهم طوال أحداث الشوط الأول.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح النيوزيلندي كريس وود في فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 57، ولكن تمكن هاري كين من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 65 من أحداث مباراة بيرنلي ضد توتنهام اليوم.

وخطف آشلي بارنس هدف الفوز في الدقيقة 83، وفشلت محاولات السبيرز في إحراز هدف التعادل، لتنتهي مباراة بيرنلي ضد توتنهام هوتسبير بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 2/1.

وبعد مباراة بيرنلي ضد توتنهام هوتسبير اليوم، رفع بيرنلي رصيده إلى 30 نقطة، ليحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما تجمد رصيد السبيرز عند 60 نقطة في المركز الثالث.