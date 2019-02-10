بيليتش: هدف #الاتحاد المُلغى صدمني

المواطن - محمد سمعه

أكد الكرواتي سلافين بيليتش مدرب نادي الاتحاد على حزنه الشديد بعد سقوط فريقه في فخ التعادل السلبي أمام التعاون ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث بيليتش بعد نهاية مباراة الاتحاد والتعاون قائلًا: حاولنا الفوز من أجل تقليص الفارق مع الفرق التي تسبقنا، كنا نريد الفوز وسنحت لنا فرصة عن طريق تسجيل هدف ولكن تم إلغائه لسوء الحظ وهذا صدمني.

وأضاف بيليتش: الاتحاد بدأ المباراة بشكل جيد وكنا نريد استغلال الحالة الجيدة والتي يعيشها الفريق بعد الفوز على نادي الوحدة في الجولة الـ18.

ويذكر أن الاتحاد أصبح رصيده بعد التعادل 14 نقطة في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسبق للؤي ناظر رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أن ذكر في تصريح تلفزيوني من قبل أن الاتحاد يحتاج من 32 إلى 35 نقطة للبقاء في دوري المحترفين وتفادي الهبوط.