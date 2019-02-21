بيليتش يتسلم جائزة مدرب الشهر في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

تسلم المدير الفني الكرواتي سلافين بيليتش جائزة رابطة الدوري السعودي للمحترفين لأفضل مدرب عن شهر يناير، بعد تطور مستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال منافسات الشهر الماضي.

ونشر حسابا الدوري السعودي للمحترفين ونادي الاتحاد على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لتسلم بيليتش جائزة أفضل مدرب في شهر يناير، قبل انطلاق مباراة الاتحاد والهلال اليوم.

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أداءً مميزًا مع بيليتش في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عام 2019، حيث فاز على القادسية وتعادل سلبيًا ضد الشباب.

كما تسلم رئيس رابطة جماهير نادي الاتحاد صالح القرني جائزة أفضل جمهور في الجولة 19 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي حققها جمهور العميد.

وقبل مباراة الاتحاد والهلال اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بصدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 49 نقطة، فيما يتواجد العميد في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.