بيل يُغضب رئيس ريال مدريد بعد هذا القرار

المواطن - محمد سمعة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن اللاعب الويلزي غاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني لا يفكر في الرحيل عن صفوف النادي الملكي بعد نهاية الموسم الجاري.

وكان بيل عانى مؤخرًا بسبب هبوط مستواه الفني، مما جعل فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يفكر في بيع اللاعب لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أو فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية.

وقرر بيل عدم الرحيل عن ريال مدريد بعد نهاية الموسم الجاري، مما سيتسبب في حرمان الريال من الحصول على مبلغ مالي جيد يُساهم في تحرك النادي الملكي للتعاقد مع النجم البلجيكي جاريث بيل.

وكانت مجلة دون بالون الإسبانية ذكرت أن بيريز أصبح غاضبًا للغاية بعد علمه بنية جاريث بيل البقاء في صفوف الريال للموسم المقبل.

وانضم بيل إلى صفوف ريال مدريد في عام 2013 قادمًا من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وتمكن بيل من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في أربع مناسبات أعوام 2014 و 2016 و 2017 و 2018.

ويذكر أن الهولندي رفائيل فان دير فارت لاعب ريال مدريد السابق، قال بأن بيل يعاني في الريال بسبب عدم إتقانه للغة الإسبانية، بجانب ابتعاده عن التواصل مع زملائه.