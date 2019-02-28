تاوامبا .. تألق.. هداف ورقم مميز في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

تألق الكاميروني لياندر تاوامبا بشكل لافت في مباراة التعاون والاتفاق اليوم، وسجل هاتريك في شباك فارس الدهناء؛ لينفرد بصدارة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت مباراة التعاون والاتفاق التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز سكري القصيم بنتيجة 4/1، سجل تاوامبا هاتريك، وأحرز عبدالفتاح آدم هدفًا.

وأشار حساب بطولة الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على “تويتر”، إلى أن التعاوني تاوامبا بات أول لاعب ينجح في تسجيل هاتريك مرتين في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وكان نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون تاوامبا قد نجح في تسجيل هاتريك في شباك الفيحاء، خلال مباراة الفريقين في الجولة الـ13 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبعد تسجيله هاتريك في شباك الاتفاق اليوم، رفع تاوامبا رصيده إلى 18 هدفًا، ليحتل صدارة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق هدف عن نجم نادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الرابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 39 نقطة.