تجاوباً مع “المواطن”.. تغيير عمود كهرباء وأسلاك متدلية بمضايا جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

تجاوبت كهرباء جازان مع ما نشرته صحيفة “المواطن” مساء أمس بعنوان “أسلاك متدلية تحمل الموت في شوارع مضايا جازان والكهرباء تتجاهل”.

وكانت” المواطن “قد سلطت الضوء على معاناة أهالي حي الملك فهد في بلدة المضايا التابعة لمحافظة أحد المسارحة بجازان بسبب تدلي أسلاك كهربائية مكشوفة وانقطاع وضعف التيار الكهربائي عن المنازل المجاورة.

وقد تجاوبت الشركة مع ما نشرته الصحيفة بأقل من ساعتين حيث اتجهت فرق الطوارئ إلى الموقع وقامت بالعمل على رفع هذه الأسلاك وتغيير بعض أعمدة الكهرباء في الشارع وذلك من الساعة 11 ليلاً إلى الساعة 5 صباحاً وإنهاء المعاناة التي عاشها الحي لأكثر من 8 ساعات.

وقد أشاد الأهالي بدور “المواطن” في رفع معاناتهم وإيصالها للمسؤول وأيضا التفاعل السريع من قبل كهرباء جازان في فترة قصيرة جداً مثمنين هذا التفاعل السريع.

من جانبهم قدم الأهالي شكرهم وتقديرهم عبر “المواطن” لكهرباء جازان ولمديرها على هذا التفاعل مثمنين جهوده في خدمة الوطن والمواطن.