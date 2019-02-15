تحديث تجريبي من واتساب يعيد تصميم صفحة الإعدادات

المواطن - متابعة

تعمل خدمة التراسل الفوري “واتساب” على تحديث تجريبي يعيد تصميم صفحة إعداداته بشكل كامل، حيث تم إعادة تصميم الصفحة وكذلك بعض الأقسام بشكل كامل، بما في ذلك التخلص من الفواصل بين الخطوط، وإضافة بعض الرموز الجديدة الملونة باللون الأخضر، إضافة إلى بعض التغييرات في واجهة استخدام البيانات.

ووفقًا لما نشره موقع androidpolice الأمريكي، فعند الانتقال الآن لشاشة الإعدادات الرئيسية سيمكن للمستخدم ملاحظة الأيقونات الجديدة، والأقسام الفرعية لكل عنصر، مع إعادة تنظيم بعض العناصر، وفيما يخص بقية الإعدادات فهي تتبع نفس النمط، حيث لا مزيد من الخطوط الفاصلة ولا مزيد من مربعات الاختيار، ولا مزيد من الخلفيات الرمادية لتفاصيل بعد الإعدادات.

ويمكن الآن للمستخدمين رؤية كل الإحصائيات أسفل عنوان كل قسم مباشرة، مما يسمح للمستخدم بالحكم بسرعة على مقدار ما قام به واتساب من سعة تخزين أو استهلاك للبيانات، كما تم إعادة تنظيم شاشة استخدام الشبكة “Network Usage” بشكل كامل، حيث سابقًا كان من المستحيل تحليلها، لكن الآن تم استبدال البايتات والعناوين برسوم بيانية يمكن قراءتها بسهولة ولـ6 أنواع من البيانات وهي “المكالمات، الوسائط، النسخ الاحتياطي في درايف، الرسائل، الحالات، التجوال”.