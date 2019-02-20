تحذيرات إلى 4 مناطق: غبار حتى السادسة مساءً

المواطن - الرياض

وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم الأربعاء، تنبيهات متقدمة بنشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار، ما يؤدي إلى شبه انعدام الرؤية الأفقية على بعض المناطق تستمر من السادسة صباحًا، حتى السادسة مساءً.

وبدأت الحالة الجوية على منطقة نجران، وتشمل نجران وشرورة والأجزاء المجاورة عند الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي بحلول الساعة السادسة مساء، فيما بدأت الحالة على منطقة جازان، في فيفا والخوبة وهروب والدائر وحبس والأجزاء المجاورة، في تمام الساعة السادسة صباحًا وتستمر حتى الثانية عشرة ظهرًا، وفي منطقة الباحة، وتحديدًا بلجرشي والباحة والمخواة والأجزاء المجاورة فبدأت الحالة الساعة السادسة صباحًا، وتستمر حتى الثانية عشرة ظهرًا.

أما في منطقة عسير فقد بدأت الحالة أحد رفيدة وأبها وخميس مشيط والأجزاء المجاورة الساعة الخامسة والربع، وتستمر حتى الساعة 12 ظهرًا.