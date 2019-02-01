تحذير.. الخلطات العشبية لعلاج السكري خطر على الكلى والكبد

المواطن - الرياض

شددت وزارة الصحة، على ضرورة الحذر من الخلطات العشبية التي يتم الترويج لها على أنها تعالج مرض السكري.

وأكدت الصحة أن هذه الخلطات العشبية خطر على الكلى والكبد، ولا تُعالج السكر، وإنما تحتوي على مواد تسبب مشاكل صحية عديدة على صحة الجسم، بالتأثير السلبي على الكلى والكبد وغيرهما من أعضاء الجسم.

وفي وقت سابق، ردت الهيئة العامة للغذاء والدواء على شائعة وجود مستحضرات عشبية أو دوائية تعالج مرض السكري، مشددةً على أنه لا يوجد حتى الآن مستحضر مسجل للشفاء تمامًا من مرض السكري، وأي ادعاءات حول ذلك مضللة.