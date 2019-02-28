تحذير.. الصدمات الكهربائية لعلاج الاكتئاب تسبب ضرراً للدماغ

المواطن - متابعة

قال طبيب نفسي بريطاني بارز، إن علاج الصدمة الكهربائية المثير للجدل للاكتئاب الحاد يمكن أن يتسبب في تلف دائم للدماغ ويجب “إيقافه”.

وكشفت مراجعة لعشرة من صناديق الصحة العقلية، التي قام بها البروفيسور جون ريد، من جامعة شرق لندن، أن مريضاً من بين كل ثلاثة مرضى يعطى العلاج بالصدمات الكهربائية دون الحصول على موافقته.

كما أظهرت الأبحاث التي أجراها البروفيسور ريد أن ثلث المؤسسات التابعة لهيئة الصحة، فشلت في التعرف على التأثيرات الضارة لهذا الأسلوب من العلاج، والتي تشمل فقدان الذاكرة على المدى الطويل.

ويتلقى أكثر من 5000 مريض نفسي بريطاني العلاج بالصدمات الكهربائية كل عام، وفي أعقاب النتائج التي أظهرتها الأبحاث، يدعو الخبراء الآن إلى مراجعة عاجلة للعلاجات التي يقولون إنها لا تقدم فوائد على المدى الطويل للمرضى، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتقول طبيبة الأطفال السابقة سو كونليف (52 عاماً) إنها خضعت لـ21 جلسة علاج بالصدمات الكهربائية في عام واحد، وهو ضعفي العدد الموصى به، في محاولة لعلاج الاكتئاب الذي تعاني منه، ونتيجة ذلك تعاني من الارتباك الدائم وفقدان الذاكرة.

وبعد مرور 14 عاماً على خضوعها للعلاج، تلاشت أعراضها في الغالب، واستمرت لعدة سنوات بعد العلاج بالصدمات الكهربائية.