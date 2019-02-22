تحذير من أمطار رعدية وزخات البرد على الباحة حتى التاسعة

المواطن - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ونشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة، على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات المندق, وبلجرشي, والمخواة والأجزاء المجاورة, تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

وأهاب المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بجميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني (هنا) وعلى بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.