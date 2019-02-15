تحذير من أمن الطرق للسائقين في الرياض

المواطن - الرياض

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق في المملكة مستخدمي الطرق في منطقة الرياض بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا لما تشهده بعض الطرق من أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت اليوم السبت، انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق “القصيم، الرياض، الشرقية، نجران، المدينة المنورة، مكة المكرمة”.

وشملت التوقعات، تعرض مناطق “تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل” لطقس شديد البرودة، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية على الأجزاء الجنوبية من شرق المملكة، الأجزاء الجنوبية من وسط المملكة، المرتفعات الجنوبية الغربية.