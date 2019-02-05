تحذير من اختفاء البطاطس .. قريبًا

المواطن - متابعة

بالرغم من الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية والمحلية لتوفير الغذاء للسكان الذين يتزايدون سنويًا تؤثر الظروف المناخية على العديد من المحاصيل بل تهدد باختفائها من الأسواق.

وحذر تقرير جديد من أن المجتمع البريطاني قد يلاحظ قريبا اختفاء” البطاطس من قائمة الأطعمة، في حال بقيت الأحوال الجوية على ما هي عليه.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن تواجد البطاطس في الأسواق رهين بتحسن الأحوال الجوية، وذلك بعد أن دمر الطقس السيئ، في صيف العام الماضي، عددا من الفواكه والخضراوات في المملكة المتحدة.

وأضافت أن إنتاج البطاطس شهد انخفاضا بنسبة 20 في المائة في الصيف الماضي، مقارنة بالموسم الذي سبقه، وذلك نتيجة موجات الحرارة والجفاف، التي أثرت على البلاد.

وحذر ائتلاف المناخ، ومقره لندن، من أن ارتفاع درجات الحرارة بسبب التغير المناخي قد يضر بمحصول البطاطس في المستقبل، مشيرا إلى أن العديد من المنتوجات الغذائية مهددة بسبب المناخ، من بينها العنب.