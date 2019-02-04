تحذير من انعدام الرؤية في المدينة المنورة

المواطن - المدينة المنورة

حذر الإنذار المبكر من انعدام الرؤية الأفقية في المدينة المنورة بسبب الأتربة المثارة والغبار.

وتوقع الإنذار المبكر في تنبيه متقدم له استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار كما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وقال إن هذه الحالة سوف تمتد حتى السابعة من مساء اليوم وتشمل الفقرة – خيبر – أبيار الماشي – اليتمة – والأجزاء المجاورة .

كما توقعت الأرصاد استمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة في مهد الذهب خاصة البدايع – الحناكية – المدينة المنورة – العلا والأجزاء المجاورة لها.

وفي اليتمة توقع الإنذار المبكر هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار حتى الثامنة من مساء اليوم.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – قدوم موجة باردة تؤثر على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية للمملكة . في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على منطقة نجران يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة . كما تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة والطائف.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .