تحذير من تدني الرؤية على طرق مكة وجدة والطائف

المواطن - مكة المكرمة

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة على عدد من الأنحاء في منطقة مكة المكرمة.

وقال المركز إن الحالة الجوية سوف تشمل أجزاء من محافظة جدة، طريق الرياض – الطائف ( ظلم ) وطريق الساحل.

وأهاب المركز بسالكي الطريق أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات المرورية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، حفر الباطن، القيصومة، المدينة المنورة)، فيما تتكون السحب الرعدية على مرتفعات مكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.