تحرير مختطف والإطاحة بالمتورطين بعدما طلبوا فدية 600 ألف دولار

المواطن - متابعة

أعلن قائد عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن تحرير مختطف واعتقال خاطفيه في إحدى مناطق العاصمة وذلك بعد 48 ساعة من اختطافه.

وأكد الفريق الركن جليل الربيعي، أن “قوة من عمليات بغداد تمكنت، صباح اليوم، من تحرير مدني مختطف بعملية أمنية نوعية بعد 48 ساعة من اختطافه في منطقة الكرادة، وسط العاصمة”، مشيرا إلى أن “العملية تمت بإشرافي وبجهود استخبارية”.

ووفقا لموقع السومرية نيوز ألقت القوات الأمنية القبض على الخاطفين في منطقة المشتل، شرقي بغداد، مشيرا إلى أن “الخاطفين كانوا يساومون ذوي المختطف على فدية قدرها 600 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه”.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية في مناطق عدة بالبلاد بينها العاصمة بغداد تعلن بين فترة وأخرى عن اعتقال العديد من المطلوبين بعمليات أمنية.