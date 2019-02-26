تخطي 30 نقطة .. صراع مشتعل بين 6 أندية

المواطن - محمد سمعه

مع تعرض الرباعي الاتحاد والباطن والفيحاء وأحد للخسارة في الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم، أصبحت المنافسة شرسة في قاع جدول الترتيب للنجاة من الهبوط.

وسبق للؤي ناظر، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أن صرّح في أحد اللقاءات التلفزيونية قائلًا بأن الاتحاد يحتاج إلى 32 أو 35 نقطة للبقاء في الدوري السعودي للمحترفين.

ستة أندية تُصارع المصير المؤلم:

ومن أجل تفادي الهبوط أصبح أمام ستة أندية في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فرصة نارية لتجاوز الـ30 نقطة خلال ثماني جولات متبقية من بطولة الدوري.

وبشكل عملي فإن أندية “القادسية، الحزم، الباطن، الفيحاء، الاتحاد، أحد” تصارع لاجتياز النقطة الـ30 من أجل ضمان تفادي الهبوط ولو بنسبة قليلة.

ويملك نادي القادسية 23 نقطة والحزم كذلك 23 نقطة، بالإضافة إلى امتلاك الباطن 18 نقطة والفيحاء 16 نقطة والاتحاد 15 نقطة ونادي أحد 12 نقطة.

وبالتالي فإن هذه الفرق الستة مُطالبة وبقوة بتحقيق الانتصارات خلال الثماني جولات المقبلة لإنعاش آمالها وحظوظها بالبقاء، ولكن الأمر ليس بالسهل، خاصة أن هذه الفرق ستتنافس بشراسة فيما بينها لتفادي المصير المقلق وهو الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

ويعد نادي الاتحاد الفريق الوحيد ضمن الرباعي الكبير للكرة السعودية، والذي فاجأ الجميع وصدم الكثيرين بسبب هبوط أدائه منذ بداية الموسم.

ولم يعرف نادي الاتحاد طعم الانتصار المتتالي منذ رحيل مدربه التشيلي خوسيه لويس سييرا، والذي عاد مؤخرًا لاستلام مهمة تدريب العميد حتى نهاية الموسم بعد رحيل المدرب الكرواتي سلافين بيليتش.