تدخل جراحي عاجل ينقذ حياة امرأة توقف قلبها بالطائف

المواطن_احمد عنبر_ الطائف

نجح الفريق الطبي بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف في إنقاذ حياة امرأة أُدخلت لقسم الطوارئ بعد توقف القلب؛ ما استدعى عمل إنعاش قلبي رئوي وإجراء تدخل جراحي عاجل.

وكانت المرأة قد أحضرت محولة من أحد المستشفيات وهي تعاني من متلازمة تيرنر التي تنتج عن فقدان بشكل جزئي أو كلي للكروموسوم x ما يؤدي إلى مجوعة من المشكلات الطبية ومشكلات النمو إضافة إلى تقوس بالعمود الفقري وارتفاع ضغط الدم الرئوي، كما كان لديها التهاب رئوي حاد مع أزمة ربو.

وقد أجريت العملية الجراحية عن طريق وضع أنبوب تنفس صناعي بصعوبة بالغة نظراً لتقوس مجرى التنفس وقصر الرقبة؛ ما استدعى عمل شق حنجري ووضع الأنبوب مباشرة في القصبة الهوائية لحماية مجرى التنفس لديها حيث تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة) حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.