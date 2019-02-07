تدشين قسم حضانة الأطفال بمستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - العلا

تفقد المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، الدكتور عبدالحميد الصبحي، صباح أمس الأربعاء، خلال زيارته مستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا والمرافق التابعة لها، اطلع خلالها على الخدمات المقدمة لخدمة المرضى والمراجعين لتقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية بمحافظة العلا.

وبدأت الجولة التي رافقه فيها مدير القطاع الصحي بمحافظة العلا أ/ مطلق بن فارس الفقير، بالاطلاع على خطة المشاريع التطويرية المستقبلية لعام 2019م لتطوير مستشفى الأمير عبدالمحسن والمراكز الصحية.

وتفقد الصبحي خلال الزيارة، الأقسام والمرافق داخل المستشفى شملت (أقسام التنويم لجراحة وباطنية الرجال- العناية المركزة- قسم الكلى- والصيدلية- وقسم المواعيد) والعديد من الأقسام والإدارات التابعة لمستشفى الأمير عبدالمحسن.

وخلال الجولة التفقدية دشن قسم حضانة الأطفال بعد التوسعة الجديدة والتي تستوعب 22 سريرًا.

بعد ذلك دشن قسم التنويم لجراحة النساء وغرف العزل بعد التوسعة الجديدة والأعمال التطويرية التي أجريت عليها.

كما تفقد سعادته مركز صحي الجامعة واطلع على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين.

من جانب آخر أثنى سعادته على فريق العمل بمركز صحي الصخيرات وحصوله على شهادة الاعتماد للمنشآت الصحية سباهي CBAHI بتطبيق معايير الجودة.

وحث الجميع على بذل المزيد من الجهد والعمل لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين بمستشفى الأمير عبدالمحسن والمراكز الصحية والإدارات المرافق التابعة لإدارة القطاع الصحي وتحقيق تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله لخدمة هذا الوطن المعطاء.

وفي نهاية جولته قام بزيارة لمحافظ العلا أ/ مبارك بن عطا الله المورقي.

وخلال اللقاء رحب “المورقي” بقدوم مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة للمحافظة وقيامه بهذه الزيارة التفقدية، وقد تخلل اللقاء مناقشة الموضوعات المتعلقة بالجوانب الصحية في المحافظة والخطط التطويرية وسبل الرقي بمجمل الخدمات الطبية والعلاجية في مستشفى الأمير عبدالمحسن والمراكز الصحية التابعة لها، كما أثنى المحافظ على الجهود الملموسة لإدارة القطاع بالعلا، متمنيًا لهم دوام التوفيق في مسيرة عملهم.