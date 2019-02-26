تراجع النفط بعد دعوة ترامب لخفض الأسعار المرتفعة

تراجع النفط بعد دعوة ترامب لخفض الأسعار المرتفعة

2019/02/26
الساعة 10:05 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مواصلةً خسائرها بأكثر من 3% خلال الجلسة السابقة، بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة له على موقع تويتر، أوبك لتخفيض أسعارها.

وقال محللون إن الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، حريصة على مواجهة الارتفاع الأخير في الأسعار، والذي يعزى إلى تقليص المصدرين الرئيسيين للإنتاج.

وانخفضت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت بـ 0.3%، أي بـ 20 سنتاً، ليصل سعر البرميل إلى 64.56 دولار، وبالحديث عن الخام الأمريكي، فقد انخفض أيضاً بـ 0.6%، أي بـ 33 سنتاً، ليصل سعر البرميل إلى 55.15 دولار.

 



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