ترامب بعد انتهاء قمته مع كيم: هذه أسباب عدم الاتفاق

ترامب بعد انتهاء قمته مع كيم: هذه أسباب عدم الاتفاق

2019/02/28
الساعة 10:57 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، كان مثمراً وقررا تواصل المحادثات لاحقاً.

وتابع ترامب عقب انتهاء قمته مع كيم في هانوي الفيتنامية، أن زعيم كوريا الشمالية طلب رفع كافة العقوبات ولكن لم يكن ذلك ممكناً حالياً، ونأمل في التوصل إلى نتائج خلال المحادثات مع كيم فور استئنافها الأسابيع المقبلة.

وأضاف ترامب: كوريا الشمالية ترغب بإزالة الترسانة النووية بشكل لم يكن كافياً للولايات المتحدة، وذلك لأن كيم يريد نزع السلاح النووي في مناطق محددة فحسب.

وقال ترامب إن كوريا الشمالية لن تستأنف التجارب النووية، وإنه كان بالإمكان التوقيع على اتفاق مع كيم لكن ذلك لم يبد ملائماً.



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