ترامب: رئاسة أمريكا أحد أكبر الأنشطة الخاسرة

المواطن - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه خسر الكثير من الأموال منذ توليه منصبه مشيرًا إلى أنه لا يزال يحب هذا المنصب بالرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدتها أعماله الخاصة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” إنه خسر الكثير من المال في فترته الرئاسية.

وأضاف قائلا “لقد فقدت مبالغ ضخمة وأنا في هذا المركز، هذا المنصب لا يجلب الأموال. وأحد أكبر الأنشطة الخاسرة. وحسن حظي أنني لست بحاجة للمال”.

وتابع : “نعم لقد خسرت الكثير من الأموال، والأرقام كبيرة” وأضاف بأنه يحب وظيفته وسيترشح لولاية ثانية.

وعلى النقيض من ذلك أكدت تقارير إعلامية أن مؤسسات وشركات ترامب قد ربحت الكثير من الأموال بعد وصوله للسلطة، حيث إن الكثير من المسؤولين قضوا أوقاتا طويلة في فنادق الرئيس.