ترامب: لن نسحب قواتنا من العراق ولا نستبعد العودة إلى سوريا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات الأمريكية لن تنسحب من القاعدة العسكرية بالعراق حتى تتمكن واشنطن من مراقبة إيران.
وتابع ترامب في مقابلة مع CBS اليوم : أحد الأسباب وراء رغبتنا في الإبقاء عليها هو أننا نريد مراقبة إيران على نحو ما لأن إيران تمثل مشكلة حقيقية… أريد أن أكون قادرا على مراقبة إيران.
وأضاف ترامب عبر برنامج “Face the Nation”: “أنفقنا أموالا طائلة على هذه القاعدة الرائعة، وقد نبقي عليها، كما أن أحد الأسباب التي تدفعني للإبقاء عليها، تسليط النظر على إيران قليلا، فهي تشكل خطرا حقيقيا”.
وعند سؤاله عما إذا كان ينوي ضرب إيران عسكريا، أجاب الرئيس الأمريكي قائلا: “لا، أريد أن أراقب إيران، كل ما أريد فعله هو القدرة على المراقبة”.