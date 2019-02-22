ترامب ومبعوث الرئيس الصيني يدخلان جولة سابعة من المفاوضات التجارية

المواطن - متابعة

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب سيجتمع مع ليو خه، نائب رئيس الوزراء الصيني، الذي يقود محادثات التجارة مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن، في البيت الأبيض يوم الجمعة.

وكانت الجولة السابعة من المحادثات التجارية بين البلدين بدأت أمس حيث ترأس الوفد الصيني نائب رئيس مجلس الدولة، ليو خه، الذي يحضر أيضا بصفته المبعوث الخاص للرئيس الصيني شي جين بينغ، بينما يضم الفريق الأمريكي الممثل التجاري روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين.

وتهدف تلك المناقشات جميعها إلى حل القضايا العالقة بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث يبذل المفاوضون من الجانبين أقصى الجهود لإنهاء المفاوضات قبل المهلة المحددة في أول مارس المقبل.