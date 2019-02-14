ترامب يدفع 50 ألف دولار لممارسة رياضته المفضلة في البيت الأبيض

المواطن - متابعة

أسس الرئيس الأميركي دونالد ترامب غرفة محاكاة في البيت الأبيض، لممارسة رياضته المفضلة، الغولف، مما يتيح له المشاركة في منافسات افتراضية عالمية عن طريق ضرب الكرة في شاشة فيديو كبيرة.

وقالت مصادر صحفية إن نظام المحاكاة الجديد حل محل آخر قديم أقل تطوراً كان بنفس الغرفة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وحسبما قال مسؤول في البيت الأبيض، فإن الغرفة الجديدة كلفت ترامب 50 ألف دولار، وتم تجهيزيها خلال الأسابيع القليلة الماضية في مقر إقامته الشخصية بالمقر الرئاسي.

وبحسب المسؤول فإن ترامب دفع ثمن تطوير الغرفة الجديدة ونظام المحاكاة المتطور، من حسابه الخاص.