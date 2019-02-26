ترامب يصل إلى هانوي للقاء كيم

المواطن - متابعة

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، مساء أمس الثلاثاء، لحضور ثاني اجتماع قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وذلك بعد 8 أشهر من أول اجتماع تاريخي بينهما في سنغافورة.

ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان كيفية تنفيذ تعهد كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية وكيفية تحسين العلاقات بين البلدين.

وقبل مغادرته البيت الأبيض، أعرب الرئيس الأميركي عن تفاؤله بأن القمة ستكون “رائعة جدًّا”، مضيفًا: “نريد إزالة الأسلحة النووية” من شبه الجزيرة الكورية.

ولخص مقاربته في تغريدة قال فيها: “إذا تم نزع الأسلحة النووية بشكل كامل، فإن كوريا الشمالية ستصبح سريعًا قوة اقتصادية. وبدون ذلك، سيظل الحال على ما هو عليه”.

وكان ترامب وكيم قد عقدا قمة تاريخية في يونيو الماضي في سنغافورة، حيث وقعا على اتفاق مشترك.

وتأتي مغادرة ترامب فيما يتجه قطار يحمل كيم ووفده من الصين إلى فيتنام.