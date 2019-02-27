ترامب يطالب بنزع سلاح كوريا الشمالية النووي وكيم : سأفعل ما بوسعي

المواطن - متابعة

أكد الزعيم الكوري الشمالي أنه سيفعل ما بوسعه لإنجاح التعاون مع الولايات المتحدة فيما يخص برنامج بيونغ يانغ النووي.

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي، الأربعاء، في مستهل قمة هي الثانية بينهما بعد ستة أشهر على لقائهما التاريخي في سنغافورة.

وخلال تصريحات مقتضبة للإعلام، قال ترامب إنه يتوقع أن تكون القمة “ناجحة جدا”، علماً أنها تركز على نزع السلاح النووي للنظام الكوري الشمالي، مضيفاً أنها ستكون “مماثلة أو حتى أفضل من القمة الأولى”.

وأعلن كيم من جهته متوجهاً لترامب “أنا متأكد من أننا سنخرج بنتيجة هذه المرة يرحب بها الجميع”، مضيفاً “سأفعل ما بوسعي لتحقيق ذلك”.

وتطالب واشنطن بيونغ يانغ بالتخلي عن ترسانتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها، لكن لم يحصل أي تقدم واضح في هذا المجال منذ لقاء سنغافورة.