ترامب يغادر إلى فيتنام.. ويغرد قبيل قمة كيم الرائعة جدًّا!

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غادر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الاثنين، واشنطن متوجهًا إلى فيتنام لعقد قمة تاريخية ثانية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون، مؤكدًا أنه سيسعى إلى نزع أسلحة بيونغ يانغ النووية.

وغادر ترامب على متن الطائرة الرئاسية “إير فورس وان” من قاعدة أندروز الجوية القريبة من واشنطن، متوجهًا إلى القمة التي ستعقد في هانوي يومي الأربعاء والخميس، وفق “فرانس برس”.

وقبل مغادرته البيت الأبيض، أعرب الرئيس الأميركي عن تفاؤله بأن القمة ستكون “رائعة جدًّا” مضيفًا: “نريد إزالة الأسلحة النووية” من شبه الجزيرة الكورية.

ولخّص مقاربته في تغريدة قال فيها: “إذا تم نزع الأسلحة النووية بشكل كامل، فإن كوريا الشمالية ستصبح سريعًا قوة اقتصادية. وبدون ذلك، فسيظل الحال على ما هو عليه”.

وكان ترامب وكيم قد عقدا قمة تاريخية في يونيو الماضي في سنغافورة، حيث وقعا على اتفاق مشترك.