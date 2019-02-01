ترامب ينفذ تهديده ويجمد العمل بمعاهدة الصواريخ اعتبارًا من الغد

المواطن - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد العمل بمعاهدة الصواريخ النووية مع روسيا اعتبارًا من الغد.

وقال ترامب “غدًا ستعلق الولايات المتحدة التزاماتها بمعاهدة الصواريخ النووية، وستبدأ عملية الانسحاب منها، والتي سيتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر، ما لم تعد روسيا إلى الامتثال بتدمير كل صواريخها المنتهكة، وقاذفاتها، وما يرتبط بها من معدات”

إلى ذلك قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة، إن ألمانيا ستستخدم فترة الستة أشهر التي تستمر فيها فترة الانسحاب الرسمية لإجراء مزيد من المناقشات.

وأضافت “سنبذل قصارى جهدنا لاستخدام الفترة التي تستغرق ستة أشهر لإجراء مزيد من المحادثات”.