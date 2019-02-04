ترامب يهدد مادورو مجدداً: الخيار العسكري في فنزويلا مطروح

المواطن - متابعة

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب التأكيد أن اللجوء إلى الجيش الأميركي في فنزويلا هو “خيار” مطروح في مواجهة الأزمة السياسية التي تهزّ هذا البلد.

ولدى سؤاله أثناء مقابلة مع قناة “سي بي سي” الأميركية تم بثّها مساء أمس الأحد، عما سيدفعه للجوء إلى الجيش، قال الرئيس الأميركي في البداية إنه لا يريد التحدث عن الأمر، إلا أنه تدارك “لكن هذا بالطبع خيار”.

وسبق أن أعلنت واشنطن بوضوح في الأشهر الماضي ومجدداً في الأيام الأخيرة، أن “كل الخيارات” بما فيها الخيار العسكري، مطروحة.

واعترف ترامب في 23 يناير، بالمعارض خوان غوايدو رئيساً بالوكالة للبلاد.

وكان الأخير قد أعلن نفسه رئيساً بالوكالة في مواجهة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو الذي لم تعترف الولايات المتحدة بإعادة انتخابه.

وأضاف الرئيس الأميركي خلال المقابلة “لقد طلب (مادورو) لقائي وأنا رفضت ذلك. نحن على مسافة بعيدة جداً في هذه العملية”.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات اقتصادية قاسية لمحاولة دفع مادورو إلى التنحي ودعت الجيش للانضمام إلى معسكر غوايدو.