ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة الريال ضد ألافيس

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الريال ضد ألافيس التي ستُقام، مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الليغا، أملًا في تقدم المرينغي بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالمرينغي مباراة الريال ضد ألافيس اليوم، بهدف تحقيق الفوز، لمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل الكلاسيكو أمام برشلونة، وتقليص الفارق مع البارسا وأتلتيكو في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

ويرغب الفريقان في التقدم بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، الأمر الذي يُزيد من صعوبة مباراة الريال ضد ألافيس اليوم.

وقبل مباراة الريال ضد ألافيس اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالمرينغي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 39 نقطة، فيما يتواجد ضيفه في المركز السادس برصيد 32 نقطة.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم قبل مباراة الريال ضد ألافيس اليوم، كالتالي؛ برشلونة في الصدارة بـ50 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الفريق الأول بنادي أتلتيكو مدريد ثم ريال مدريد بـ39 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 36 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن خيتافي، ثم ألافيس برصيد 32 نقطة أيضًا، ويأمل حصد نقاط مباراة الريال ضد ألافيس اليوم.

ويقع فالنسيا في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 30 نقطة، بالتساوي مع ريال سوسيداد، وبفارق نقطة واحدة عن ريال بيتيس، وحل ليفانتي عاشرًا بـ27 نقطة، يليه إيبار وأتلتيك بلباو برصيد 26 نقطة لكل منهما.

ويتواجد فريق بلد الوليد في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 25 نقطة، وهو نفس عدد نقاط إسبانيول، ثم سيلتا فيغو بـ24 نقطة، بالتساوي مع جيرونا صاحب المركز الـ16.

وفي المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، يتواجد فريق ديبورتيفو ليغانيس بـ23 نقطة، بالتساوي مع رايو فايكانو، ثم فياريال برصيد 19 نقطة، ويتذيل الترتيب فريق هويسكا بـ15 نقطة.