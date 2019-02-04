ترتيب الدوري الفرنسي .. ليون يُسقط سان جيرمان ويضع توخيل بمأزق

المواطن - محمد سمعه

أحرج نادي ليون ضيفه باريس سان جيرمان بالفوز عليه بثنائية مقابل هدف، في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز، حيث نجح البي إس جي في الحفاظ على صدارته لـ ترتيب الدوري الفرنسي.

وبدأت مباراة ليون وباريس سان جيرمان بتفوق هجومي واضح، حيث نجح ليون في تسجيل هدفين عبر كل من موسى ديمبيلي ونبيل فيكير، بينما سجل لنادي باريس سان جيرمان اللاعب أنخيل دي ماريا، ليظل باريس سان جيرمان في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 56 نقطة رغم الخسارة.

أما نادي ليون فأصبح رصيده بعد الفوز 43 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي موسم 2018- 2019.

ويذكر أن باريس سان جيرمان قبل الخسارة من ليون تعرض لبعض الانتقادات؛ بسبب هبوط المستوى الفني تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل، والذي أصبح مهددًا بالرحيل عن صفوف النادي الباريسي في حال ابتعد عن صدارة ترتيب الدوري الفرنسي وودع بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد نادي باريس سان جيرمان لمواجهة فريق بوردو في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي يوم السبت المقبل، حيث سيحتاج النادي الباريسي لتحقيق الفوز من أجل الانفراد أكثر بصدارة ترتيب الدوري الفرنسي والوصول إلى النقطة التاسعة والخمسين.

ويُلاحق نادي ليل المتصدر باريس سان جيرمان في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، حيث يحتل نادي ليل حاليًّا المركز الثاني برصيد 46 وبفارق عشر نقاط لمصلحة نادي باريس سان جيرمان.

وفي حال نجح باريس سان جيرمان في الفوز على بوردو والانفراد بصدارة ترتيب الدوري الفرنسي، فسيستعد النادي الفرنسي لمواجهة من العيار الثقيل أمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث تُقام مباراة الذهاب في الثاني عشر من فبراير في ملعب أولد ترافورد في إنجلترا.

يحتل نادي أوليمبيك مارسيليا المرتبة العاشرة في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 31 نقطة.