ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. #النصر يُلاحق #الهلال وكبيرا جدة يسقطان

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الفيصلي على الرائد بثلاثية دون رد، بينما فاز النصر بصعوبة على الفيحاء بهدف دون رد.

ويذكر أن مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري كانت انطلقت يوم الأربعاء الماضي بفوز الفتح على النادي الأهلي بثنائية مقابل هدف.

وتواصلت مباريات الجولة الحادية والعشرين يوم الخميس الماضي، حيث تعادل الحزم مع الاتفاق بهدف لكل فريق، وفاز الهلال على الاتحاد في كلاسيكو الكرة السعودية بثنائية دون رد.

وأقيمت ثلاث مباريات أمس الجمعة، حيث فاز التعاون على الباطن برباعية مقابل هدف، بينما فاز الشباب على القادسية بهدف نظيف، واكتسح الوحدة فريق أحد برباعية مقابل هدف.

واُختتمت مباريات الجولة الحادية والعشرين اليوم السبت، بفوز الفيصلي على الرائد بثلاثية دون رد، بينما فاز النصر على الفيحاء بهدف دون رد.

الهلال ينفرد بالصدارة والنصر يُطارده:

لا يزال الهلال متصدرًا الدوري برصيد 52 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 46 نقطة، ويحتل الشباب المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

أما التعاون فانتزع المركز الرابع من الأهلي برصيد 36 نقطة، ويحتل الراقي المركز الخامس بنفس رصيد نقاط نادي التعاون.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد 15 نقطة.

وتنطلق مباريات الجولة الـ22 من بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين يوم الخميس المقبل بثلاث مباريات، وهي “التعاون والاتفاق، أحد والفتح، الشباب والنصر”.