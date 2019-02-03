ترقية ٤١١٠ أفراد في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات

المواطن - الرياض

أصدر مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي قراراً بترقية (٤١١٠) أفراد من مختلف الرتب والتخصصات.

ورفع مدير عام حرس الحدود أسمى عبارات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية – حفظه الله – على دعمه لحرس الحدود، ولما يحظى به منسوبوه من متابعة وتوجيه من لدن سموه الكريم.

وهنأ الفريق البلوي كافة الأفراد الذين تمت ترقيتهم، سائلاً المولى – عز وجل – لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.