تركي آل الشيخ يشكر جماهير #الوحدة .. وخيمي: بقلبنا وعقلنا يا أبو ناصر

المواطن - محمد سمعه

حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، على توجيه الشكر لجماهير نادي الوحدة بعد توجيه رسالة تقدير لمجهودات آل الشيخ مع فرسان مكة عندما كان رئيسًا للهيئة العامة للرياضة.

وكتب آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: جمهور الوحدة ومكة الحبيبة شكرًا لكم لن أوفيكم حقكم.. مكانكم القلب وفوق الرأس.

ورد حاتم خيمي رئيس النادي على تركي آل الشيخ قائلًا له: جمهور الوحدة العظيم وفي ويُقدر تمامًا من يقف معهم وليس كبعض من ينكرون الجميل، لن ينسى الوحداويون من أنصف ناديهم بعد سنوات من الظلم والضعف، تركي آل الشيخ في قلوب وعقول الوحداويين.

وكان الوحدة نجح في الفوز على نادي أحد بالأمس في الجولة الحادية والعشرين برباعية مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

ويحتل نادي الوحدة حاليًّا المركز السادس في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة.