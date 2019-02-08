تركي آل الشيخ ينتقد الأهلي بسبب شكوى الراقي والسعيد

المواطن - مروة نبيل

انتقد مالك نادي بيراميدز، رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، بعد تقديمه شكوى رسمية ضد الأهلي السعودي ولاعبه السابق عبدالله السعيد للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأكد تركي آل الشيخ أن عقد عبدالله السعيد مع النادي الأهلي المصري كان قد انتهى، وقام اللاعب بالتوقيع لنادي الزمالك رسميًا، قبل أن يلجأ مسؤولو القلعة الحمراء له، ليُساعدهم في تجديد عقده.

وشدد تركي آل الشيخ على أن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري قرر بعد ذلك الاستغناء عن خدمات عبدالله السعيد، ليُساعد اللاعب على الاحتراف في الدوري الفنلندي، ويتحمل راتبه.

وأشار تركي آل الشيخ إلى أنه بعد انتهاء إعارة عبدالله السعيد، قرر النادي الأهلي المصري رحيله مُجددًا، فأتى لهم بعرض الأهلي السعودي وتكفله براتبه أيضًا، ووضعوا مليوني دولار في التعاقد في حال عودته إلى مصر.

وواصل تركي آل الشيخ تصريحاته التلفزيونية لبرنامج “ملعب أون”، قائلًا: “لقد دفعت قيمة عبدالله السعيد ثلاث مرات!”.

وأضاف تركي آل الشيخ قائلًا: “هل من الأدب والمنطق والذوق، أن يطالبوا أهلي جدة بالشرط الجزائي ويذهبوا للفيفا؟!.. تناسوا أن الرئيس الفخري للأهلي السعودي هو الأمير عبد الله الفيصل، أحد المحبين للأهلي المصري طوال تاريخه”.

وأوضح تركي آل الشيخ في ختام تصريحاته، أن هناك شكا في الشق القانوني لمدى قانونية وضع بند يمنع لاعب من التوقيع لأي فريق محدد.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي المصري قد تقدم بمذكرة رسمية لاتحاد كرة القدم، لتنفيذ العقد المبرم مع القلعة الحمراء والأهلي السعودي وعبدالله السعيد، بعد انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأبدى النادي الأهلي المصري، أحقيته في الحصول على مبلغ مليوني دولار حال انتقال عبدالله السعيد من صفوف أهلي جدة إلى أي نادٍ داخل جمهورية مصر العربية.

وأعلن النادي الأهلي مؤخرًا تصعيد شكواه إلى “فيفا”، ومطالبته بـ4 ملايين دولار، 2 منها من عبدالله السعيد، ومثلهما من الأهلي السعيد، مؤكدًا أن تجاهل اتحاد الكرة المصري؛ دفعهم لتقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم.