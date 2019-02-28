تزوجَت حديثًا فأوقف حساب المواطن دعمها.. هنا الحل

المواطن - الرياض

أوضح حساب المواطن سبب عدم صرف الدعم للمتزوجة حديثًا والتي تفقد أحد شروط الأهلية، حيث يجب أن تضاف كتابع للزوج في هذه الحالة.

وتلقت خدمة العملاء في حساب المواطن استفساراً من امرأة تزوجت حديثًا وبعد تحديث بيانات حالتها الاجتماعية تسلمت رسالة تفيد بأنها ” غير مؤهل”.

ورد حساب المواطن بالقول: في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى ” متزوجة” ستصبح حالة الأهلية لديك “غير مؤهل” في حسابك وسيتم إضافتك كتابع لدى رب الأسرة “الزوج” وسيتم احتساب دعمك ضمن مبلغ الدعم لرب الأسرة.

وكان برنامج حساب المواطن أعلن أمس صدور نتائج الأهلية للدورة السادسة عشرة (لشهر مارس).

ودعا حساب المواطن المستفيدين للتحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (هنا).

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ17 التي سيتم إيداعها يوم 10 أبريل المقبل.